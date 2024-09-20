Haber hattı

A Milli Futbol Takımı'nın güncellenen FIFA dünya sıralamasında konumu değişmedi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından açıklanan eylül ayı değerlendirmesine göreEn fazla yükselişi 7 sırayla 183'e çıkan Brunei yaptı. En fazla düşüşü Katar yaşadı ve 10 sıra birden giderek 44.'lüğe geriledi.City'nin Finansal Fair Play Kuralları'nı ihlal ettiği iddiasıyla çok ciddi cezalarla karşı karşıya. The Telegraph'ta yer alan habere göre,İngiliz devinin; küme düşme, Carabao Cup, FA Cup, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası'ndan men cezası alabileceği vurgulandı. Manchester City için verilecek kararın 2025 yılından önce açıklanması beklenmiyor.formasıyla ikinci maçında ilk golünü Wolverhampton'a atan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun performansı Ada'da geniş yankı buldu. Başarılı sol bekten övgüyle bahsedenifadelerini kullandı. Sussex Express iseSon dakikalarda tehlikeli işler yaptı" yorumunda bulundu. Müsabakanın ardından ise milli futbolcu, "Basit ya da güzel bir gol olması fark etmez. Elbette daha güzel bir gol atmak isterdim ama benim için fark etmez" diye konuştu.Lig Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane ile ömür boyu devam edecek iş birliğini açıklayanSporcuların ihtiyaçlarına yönelik özel tasarımlarıyla Türkiye'deki futbolseverlerin yeşil sahalardaki maç deneyimine konfor katacak özel koleksiyon, Skechers mağazalarında ve skechers.com.tr'de.