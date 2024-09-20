Haber hattı

Milliler FIFA'da yerini korudu
A Milli Futbol Takımı'nın güncellenen FIFA dünya sıralamasında konumu değişmedi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından açıklanan eylül ayı değerlendirmesine göre Türkiye, 1538,52 puanla 26. sırada yer aldı. Arjantin'in zirvede kalmaya devam ettiği listede ilk 15 basamakta değişiklik yaşanmadı.
En fazla yükselişi 7 sırayla 183'e çıkan Brunei yaptı. En fazla düşüşü Katar yaşadı ve 10 sıra birden giderek 44.'lüğe geriledi.
Manchester City'ye küme düşme ve men cezası yolda
Manchester
City'nin Finansal Fair Play Kuralları'nı ihlal ettiği iddiasıyla çok ciddi cezalarla karşı karşıya. The Telegraph'ta yer alan habere göre, Manchester City'nin suçlu bulunması halinde sadece puan silme cezası almayacağı ve Guardiola'nın ekibini ciddi cezaların beklediği öne sürüldü.
İngiliz devinin; küme düşme, Carabao Cup, FA Cup, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası'ndan men cezası alabileceği vurgulandı. Manchester City için verilecek kararın 2025 yılından önce açıklanması beklenmiyor.
Ferdi golüyle Ada'yı salladı
Brıghton
formasıyla ikinci maçında ilk golünü Wolverhampton'a atan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun performansı Ada'da geniş yankı buldu. Başarılı sol bekten övgüyle bahseden RTE NEWS, "Ferdi Kadıoğlu attığı golle Birghton'a nefes aldırırken, Wolves'e savurganlığının bedelinin ödetti"
ifadelerini kullandı. Sussex Express ise "Ne etki ama! Sadece birkaç dakikalığına sahadaydı ve Danny Welbeck'in şutu kurtarıldıktan sonra uyanık kalıp topu ağlara göndererek kulüp için ilk golünü attı.
Son dakikalarda tehlikeli işler yaptı" yorumunda bulundu. Müsabakanın ardından ise milli futbolcu, "Basit ya da güzel bir gol olması fark etmez. Elbette daha güzel bir gol atmak isterdim ama benim için fark etmez" diye konuştu.
Yeşil sahalara yeni bir soluk
PREMIER
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