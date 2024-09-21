Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da 10. oldu
Giriş Tarihi: 21.9.2024 19:23

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da 10. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağındaki ilk yarışta 10. olurken, kazaya karışan Can Öncü ise yarışı 22. sırada tamamladı.

AA
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya’da 10. oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, şampiyonanın dokuzuncu ayağında İtalya'da Cremona Pisti'nde hafta sonunun ilk yarışında mücadele etti.

Bahattin Sofuoğlu MV Agusta Reparto Corse takımıyla yarışı 10. sırada tamamlarken, yarış sırasında kazaya karışan Can Öncü ise Kawasaki Puccetti takımıyla hafta sonunun ilk yarışını 22. sırada bitirdi. Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, yarın İtalya'da hafta sonunun ikinci yarışında mücadele edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da 10. oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA