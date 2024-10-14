Şampiyonluğa 1 kaldı!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 11. ayağında hafta sonunun ikinci yarışını da birinci bitirdi. 4.182 kilometre uzunluğa sahip Estoril Pisti'ndeki 21 turluk yarışa BMW fabrika takımıyla ikinci sıradan başlayan Toprak, liderliği 6. turda ele geçirdi.
Genel klasmanda 473 puanla ilk sırada yer alan ve en yakın rakibinin 46 puan önünde bulunan 27 yaşındaki sporcu, 18-20 Ekim'de İspanya'nın Jerez kentinde koşulacak 12. ve son etapta 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak ilk yarışta 2. dünya şampiyonluğunu ilan etme olasılığını yükseltti.