Şampiyonluğa 1 kaldı!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 11. ayağında hafta sonunun ikinci yarışını da birinci bitirdi.Genel klasmanda 473 puanla ilk sırada yer alan ve en yakın rakibinin 46 puan önünde bulunan 27 yaşındaki sporcu, 18-20 Ekim'de İspanya'nın Jerez kentinde koşulacak 12. ve son etapta