Formula 1 Katar Grand Prix’sinde pole pozisyonu Max Verstappen’in oldu

Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yapıldı. 1 dakika 20.520 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.
RUSSELL İKİNCİ OLDU
Verstappen'in 0.055 saniye arkasında Büyük Britanyalı George Russell (Mercedes) ikinci, 0.252 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) ise üçüncü sırayı aldı.
YARIŞ YARIN
Katar Grand Prix'si yarın saat 19.00'da koşulacak. Las Vegas'ta geçen hafta sonu gerçekleştirilen yarışta pilotlar klasmanı liderliğini garantileyen Verstappen, kariyerinin 4. şampiyonluğunu ilan etmişti.