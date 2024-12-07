Haber hattı

patronu FIFA, devrim niteliğinde yeni bir kural üzerinde çalışmalara başladı. İngiliz basınından The Times'ın haberine göre; kalecilerin zaman geçirmek adına topu oyuna sokmayı geciktirmesini engellemeyi hedefleyen kuralda, caydırıcı cezalar verilecek.İngiltere'de oynanan U21 maçlarında denenmeye başlanan yeni kural, önümüzdeki dönemde uygulamaya geçebilir.Global Sivasspor'un yarın Galatasaray'ı saat 16.00'da ağırlayacağı karşılaşma öncesinde şehirdeki yoğun kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle zeminin son durumu endişe yaratmıştı. Ancak kırmızı- beyazlı kulüp, dün alttan ısıtma sistemi olan BG Grup 4 Eylül Stadı'nın son durumu hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı. Görüntülerde sahanın durumunun iyi olduğu dikkat çekerken, maç saatinde havanın -5 derece ve yağışsız olması bekleniyor.Sultanlar Ligi 12. hafta açılış maçında Galatasaray Daikin, lider Eczacıbaşı Dynavit'e konuk oldu. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleyi 3-1 kazandı. Cimbom, ligde üst üste 4, toplamda 9. galibiyetini alırken, Eczacıbaşı ise 6 maç sonra kaybetti. Toplam 101 dakika süren karşılaşmanın setleriskorlarla sona erdi., Katarina Lazovic Dangubic ve İlkin Aydin 14'er sayı kaydetti.Birliği uzun aradan sonra dün toplantı yaptı. Conrad Otel'de düzenlenen zirvede başkanlar, gündemdeki konuları değerlendirdi. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç da toplantı çıkışında, Merkez Hakem Kurulu'nun yapısı konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtirken e-biletle ilgili görüşüldüğünü de aktardı. Ayrıca profesyonel kulüp sayısının çok fazla olduğunu vurgulayan Koç, "ifadelerini kullandı.