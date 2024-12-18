A Milli takım’ın rakipleri belli oldu

Kadın Voleybol Takımının 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda karşılaşacağı rakipler belli oldu.Şampiyona, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak. Grup karşılaşmalarının ardından ilk 2 sırada yer alan 16 ekip bir üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek ve çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.