Haber turu

LUCESCU'YA 4 AY MEN!

Yunanistan Süper Ligi'nde zirve yarışı veren PAOK'ta kaos yaşanıyor… Teknik direktör Razvan Lucescu ve 4 yardımcısının, Yunanistan Kupası'nda AEK ile deplasmanda oynadıkları maç sonrası otoparkta AEK'lı taraftarlarla kavga ettiği görüntüler büyük yankı uyandırdı. Maç içinde yaşanan gerilimin karşılaşma sonrasına da taştığı, soyunma odası koridorlarındaki atışmaların otoparkta kavgaya dönüştüğü belirtildi. Uzun süren incelemeler ve güvenlik kameralarından gelen görüntüler sonucu Lucescu ve 4 yardımcısı, 4 ay boyunca maçlardan men ve soyunma odasına girememe cezası aldı. Ayrıca 5 isme 15'er biner Euro para cezası verildi. PAOK kulübü ise 40 bin Euro ceza aldı.

Dededen al haberi: Messi ve Ronaldo'yu geçecek

REAL Madrid forması giyen Arda Güler, tatil için geldiği Türkiye'de baba memleketi Bolu'ya da gitmişti. Genç yıldızın dedesi Mehmet Ali Güler, torunundan övgüyle söz edip, "Gol attığında telefonum sabaha kadar susmuyor. Basında 'Arda İnter'e, Milan'a gidecek' haberleri çıkıyor ama kulüp başkanı da açıkladı zaten, Real Madrid bu çocuğu bırakmıyor, bırakmaz da. Arda'nın 6 senesi dolana kadar orada ama ondan sonra ne olur tabii bilemeyiz. Arda, 'Yıldız olacağım, bir numara olacağım' diyor. 'Oğlum zaten bir numarasın. Seni dünya tanıyor' diyorum. Herhalde Ronaldo'yu, Messi'yi geçmek istiyor. Bence geçecek de" diye konuştu.

Savaş alanına dönen maçta Alperen'den double-double

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ın Miami Heat'i konuk ettiği maçın son anlarında kavga çıktı. Alperen'in 18 sayı, 18 ribauntluk performansı kazanmaya yetmedi ve Rockets müsabakayı 104-100 kaybetti. Maçın bitimine 35 saniye kala Amen Thompson ile Tyler Herro arasında kavga çıktı. Thompson, Herro'yu yere sererken yaşanan arbede sonrası benchler, koçlar ve tüm oyuncular olay yerine koştu. Yaşanan olayları görevliler güçlükle durdururken, Amen Thompson ve Tyler Herro'nun yanı sıra Jalen Green, Terry Rozier, Ime Udoka ve Ben Sullivan oyundan atılan isimler oldu.

Gündüz polislik yapıyor akşam şampiyon boksör

İSTANBUL Avcılar'da görevli polis memuru Ilgar Çelik, sporcu kimliğiyle teşkilatın gururu oldu. 32 yaşındaki polis memuru, aynı zamanda Kempo Savunma Sanatları dalında (Saldırı amaçlı bir Uzakdoğu dövüş tekniği) Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonu olma başarısı gösteren milli bir boksör. Profesyonel boks kariyerinde 9 maça çıkan, 7 galibiyet alıp 4 kez de nakavtla kazanan Çelik , Dünya Gençlik Konseyi tarafından eylül ayında 'Yılın sporcusu' ödülüne layık görüldü. Şubat ayında Kadıköy'de düzenlenecek karşılaşmada WBC Dünya Şampiyonluk kemeri için yarışacak Ilgar Çelik, başarılarını şehit meslektaşlarına adadığını söyledi.

MUSTAFA KAYA / SABAH