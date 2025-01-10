Zeynep Sönmez, Avustralya Açık’ta sahne alıyor!

Geçen sezon gösterdiği performansla kadınlar dünya sıralamasında 88'inciliğe kadar yükselen Zeynep, Melbourne kentinin ev sahipliği yapacağı 2025'in ilk büyük turnuvasına doğrudan katılma hakkı kazandı.

22 yaşındaki milli tenisçi, bu yıl Avustralya Açık ana tablo maçlarında korta çıkan tek Türk tenisçi olacak.

Güncellenen klasmanda 93. sırada yer alan Zeynep, 13 Ocak Pazartesi günü ilk turda ev sahibi ülkeden dünya 150 numarası Talia Gibson ile karşılaşacak.

GENÇLERDE 4 PARA TENİSTE 2 İSİM KORTA ÇIKACAK

Elemeleri 15 Ocak, ana tablo karşılaşmaları 18 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık Gençler Turnuvası'nda ise Türkiye'den 4 raket yer alacak. Deniz Dilek ana tabloda, Ada Kumru, Haydar Cem Gökpınar ve Kerem Yılmaz ise elemelerde mücadele edecek.

İlk müsabakaların 21 Ocak'ta oynanacağı para tenis turnuvasında ise Ahmet Kaplan ve Ali Ataman korta çıkacak. Quad kategorisindeki tenisçilerden dünya 4 numarası Ahmet, turnuvaya ana tablodan, dünya 15 numarası Ali de elemelerden başlayacak.