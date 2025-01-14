Haber hattı

FIFA'dan Hatayspor'a iki dönem transfer yasağı

SÜPER Lig'de sadece tek galibiyeti olan ve topladığı 9 puanla 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor'a bir darbe de FIFA'dan geldi. Futbolun patronu, Güney ekibine Renat Dadashov dosyasından dolayı 2 dönem sportif (kalıcı) transfer yasağı verdi. Hatayspor'da geride kalan sezon forma giyen Dadashov, 14'ü ilk 11, 33 maçta görev aldı ve 6 kez rakip fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki Azerbaycanlı forvet, şu anda 1. Lig'de Ankaragücü'nde oynuyor. Bordo-beyazlılar, CAS'a başvurarak yürütmenin durdurulmasını talep edecek. Ancak yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde devre arası yeni oyuncu transferi yapabilir. Hatayspor bu hafta cuma günü Mersin'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.



Antalya'da Alex ayrıldı ilk aday Murat Şahin

SON 3 maçından puan çıkaramayan Antalyaspor'da Alex de Souza dönemi sona erdi. Son olarak Trabzonspor'a 5-0 kaybeden Akdeniz kulübünün yönetimi, dün gerçekleştirilen toplantı sonrası Brezilyalı hocaya ayrılık kararını bildirdi. Antalyaspor'un başında Süper Lig'de 18 maça çıkan 47 yaşındaki çalıştırıcı, 6 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Genç hoca ile 21 puan toplayan kırmızı- beyazlılarda yeni teknik direktör adayı için Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin'in adı geçiyor.



Çorum FK sahasında 3 golle kendine geldi

TRENDYOL 1. Lig'in 19'uncu haftasında zirve grubunu hedefleyen Çorum FK, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleyi 3-1 kazandı. Çorum'un gollerini 45+1'inci dakikada Ferhat Yazgan, 58'de Suat Kaya ve 89'uncu dakikada Eren Karadağ kaydetti. İstanbulspor'da fileleri 53. dakikada penaltıdan Muammer Sarıkaya havalandırdı. Üst üste aldığı 3 beraberliğin ardından galibiyet sevinci yaşayan Serkan Özbalta'nın takımı puanını 29'a yükseltti. İstanbulspor ise 27 puanda kaldı. Günün diğer karşılaşmasında ise Ümraniye, deplasmanda Manisa'yı 3-0 yendi.



Belarra: İsrail takımını Madrid şehrine almayın!

GAZZE'DE katliamlarına devam eden İsrail için İspanya'da muhalefetteki Podemos Partisinin lideri Ione Belarra'dan anlamlı bir tepki geldi. Belarra, İspanya İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına mektup gönderip, THY

EuroLeague'de bugün Real Madrid ile karşılaşacak İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımının Madrid'e girişinin engellenmesini istedi. Belarra, yaptığı açıklamada, "İspanyol halkı yüksek sesle ve açık bir şekilde, Filistin halkına karşı soykırım yapan siyonistlerle tüm ilişkilerin kesilmesini istemiştir. Bu soykırıma destek veren söz konusu basketbol takımının ve tüm İsrailli taraftarının girişini engellemeliyiz" dedi.



Yüzme Federasyonu'nun sponsoru Memorial oldu

MEMORIAL Sağlık Grubu, yüzme sporunun gelişimi için önemli bir iş birliğine imza atarak Türkiye Yüzme Federasyonu'nun resmi sağlık sponsoru oldu. Sponsorluk kapsamında, kıtalararası yüzme yarışlarından bireysel yüzme sporcularına kadar geniş bir alanda yüzme branşını destekleyen Memorial, 2025 yılı sonuna kadar tüm federasyon yarışlarında sağlık ve ilk yardım hizmeti sunacak. Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, bu desteği, sporun toplumda bir yaşam biçimi haline gelmesi adına atılmış çok değerli bir adım olarak gördüklerini ifade etti.