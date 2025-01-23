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Giriş Tarihi: 23.1.2025 12:03

Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu altıncı maçında konuk olduğu İtalya temsilcisi Vero Volley'e 3-1 yenildi.

AA
Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu altıncı maçında deplasmanda İtalya ekibi Vero Volley'e 3-1 kaybetti.

CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 6. maçında ilk kez mağlup olan sarı-siyahlı ekip, grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Salon: Allianz Cloud Arena

Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Roy Bensimon (İsrail)

Vero Volley: Kurtagic, Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Daalderop (Gelin, Konstantinidou, Smrek, Pietrini, Heyrman, Cazaute)

VakıfBank: Bosetti, Yuan, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç Altıntaş, Kipp, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay)

Setler: 25-21, 16-25, 25-22, 25-19

Süre: 109 Dakika (27, 27, 28, 27)

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Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
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