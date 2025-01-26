Haber turu

Gençler, Bolu'nun serisini bitirdi 2-0

Teknik direktörlüğe Hüseyin Eroğlu'nun gelmesiyle çıkış yakalayan Gençlerbirliği, Boluspor'u da bozguna uğrattı: 2-0. Başkent temsilcisi, play-off mücadelesi veren Marmara ekibini, Metehan Mimaroğlu (64) ve Fethi Özer'in (86) kendi kalesine attığı gollerle devirdi ve rakibin 3 maçlık galibiyet serisini bitirdi. Gençlerbirliği, yenilmezliğini 4'e çıkarıp puanını da 33'e yükseltti. Diğer sonuçlar: Y.Malatya- Esenler Erok: 0-1, İstanbul- Amed: 1-0, Adana-Iğdır FK: 0-0.



Axel Bouteille coştu F.Bahçe, Bahçeşehir güldü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, kötü günler geçiren Karşıyaka'yı zorlanmadan farklı geçti: 80-65… İlk devreyi 42-28 üstünlükle kapatan Kırmızı Ejderhalar, ikinci yarıda da etkinliğini sürdürdü. 3. periyot sonunda farkı 21 sayıya çıkardı. Son çeyrekte Karşıyaka, maça tutunmaya çalıştı ancak İzmir ekibinin zamanı yetmedi. Bahçeşehir Koleji'nde 15 sayı-6 ribaundla mücadele eden Axel Bouteille zaferin mimarı oldu. Bahçeşehir 10'uncu galibiyetini alırken Karşıyaka 8'inci yenilgisini yaşadı. Diğer sonuçlar: Darüşşafaka-Aliağa Petkim: 83-64, Beşiktaş Fibabanka-Tofaş: 95-70.



F.Bahçe'den filede 10 numara zafer!

SMS Grup Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, sahasında Spor Toto'yu 3-0 yenerek bu sezon 10'uncu galibiyetini aldı. Geçen hafta Ziraat Bankkart yenilgisini telafi eden sarılacivertliler, setleri 25-19, 25-19 ve 27-25 kazandı. Fenerbahçe'de Drazen Luburic 29 sayıyla maçın en skoreri olurken zaferin de mimarı olarak parladı. Diğer sonuçlar: Cizre-Altekma: 1-3, İstanbul GSK-Alanya: 3-1, Arkas-Ziraat Bankkart: 1-3.



Asist kralı kaleci Ederson galibiyeti getirdi!

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City evinde Chelsea'yi 3-1 mağlup etti. City'ye galibiyeti getiren golleri 42'de Josko Gvardiol, 68. dakikada Erling Haaland ve 87'de Phil Foden kaydetti. Konuk takım ise tek golü 3. dakikada Noni Madueke ile buldu. Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Haaland'ın attığı golde yaptığı asist ile Premier Lig tarihinde en fazla gol pası veren file bekçisi oldu. 31 yaşındaki eldiven, 5. asistini gerçekleştirdi. Bu sonuçla Ev sahibi puanını 41'e yükseltirken Chelsea 40'ta kaldı.



Otizmli ikiz kardeşler Fransa'da tarih yazacak

Erzurumlu otizmli milli kayakçılar Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül (20), 11-12 Mart'ta Fransa'nın Tignes kentinde düzenlenecek Virtus Özel Sporcular Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'na hazırlanıyor. Antrenörleri Osman Darel eşliğinde çalışan Bingül kardeşler, denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 800 rakımında günde 4 saat antrenman yapıyor. Otizmli kardeşler, şampiyona öncesinde toplam 400 saat kayarak forma girecek. Zeynep ve Murat ikilisi, daha önce 9 altın madalya kazanma başarı elde etmişti.

AYŞE NUR ERDOĞDU