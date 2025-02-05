Haber turu

F.Bahçe Beko'yu Ataman durdurdu!

THY EuroLeague'in 25. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'a deplasmanda 91-90 mağlup oldu. Böylece son 6 karşılaşmasını kazanan sarı-lacivertlilerin serisi bitti. Nigel Hayes 21 sayıyla F.Bahçe'nin en skorer oyuncusuydu. Yunan ekibinden Kostas Sloukas ise 23 sayı attı. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise konuk ettiği Real Madrid'i 79-73 yendi. Elijah Bryant 21 sayıyla galibiyette başrol oynadı.



Jesus, İsmail Kartal'ı yıktı

F.Bahçe'nin iki eski teknik direktörü Jorge Jesus ve İsmail Kartal'ın düellosunda gülen taraf, Portekizli hoca oldu. Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nda Jesus'un takımı Al Hilal ve Kartal'ın ekibi Persepolis kozlarını paylaştı. Riyad'daki mücadelede Suudi Arabistan temsilcisi, İran kulübünü 4-1 mağlup ederken goller Malcom, Joao Cancelo ve Salem Al Dawsari'den (2) geldi. Persepolis'te forma giyen Serdar Dursun, 73 dakika sahada kaldı.



Erciyes'te Dünya Kar Motosiklet heyecanı

KAYSERİ'NİN ev sahipliğinde bu yıl ikincisi yapılacak FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı dün gerçekleşti. Erciyes, şampiyonaya ikinci kez 15-16 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacak. Yarış, Finlandiya'nın ardından ikinci ayak olarak Erciyes'te olacak. Erkekler ve kadınlar olmak üzere 2 kategoride düzenlenecek şampiyonaya Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Kanada ve ABD başta olmak üzere 12 ülkeden 40'a yakın kar motosikleti sporcusu katılacak.

ÇAĞDAŞ HALICI



18 yaşındaki Baran Yıldız Newcastle United'da

GENÇLERBİRLİĞİ altyapısında forma giyen Baran Yıldız, İngiltere Premier Lig kulübü Newcastle United'a transfer oldu. 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, 4.5 yıllık imzayı attı. Başkent kulübü sosyal medya hesaplarından "Yeni serüveninde başarılar Baran" paylaşımı yaparken genç futbolcu da "Gideceğim yerde hem Gençlerbirliği'ni hem de ülkemi gururlandıracak işler yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. Kırmızısiyahlılarda U19 takımında oynayan Baran, A takımda hiç forma giyememişti.