Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Vakıfbank, Galatasaray'ı devirerek dörtlü finale kaldı!
Giriş Tarihi: 12.2.2025 20:50

Vakıfbank, Galatasaray'ı devirerek dörtlü finale kaldı!

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-2 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Vakıfbank, Galatasaray’ı devirerek dörtlü finale kaldı!

VakıfBank, Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç, Bostti, Sıla Çalışkan)

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Karutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Timmermann)

Setler: 25-20, 26-28, 25-17, 18-25, 15-12

Süre: 134 dakika (26, 33, 29, 26, 20)

ARKADAŞINA GÖNDER
Vakıfbank, Galatasaray'ı devirerek dörtlü finale kaldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA