Vakıfbank, Galatasaray’ı devirerek dörtlü finale kaldı!

VakıfBank, Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç, Bostti, Sıla Çalışkan)
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Karutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Timmermann)
Setler: 25-20, 26-28, 25-17, 18-25, 15-12
Süre: 134 dakika (26, 33, 29, 26, 20)