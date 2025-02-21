Bilal Erdoğan yeniden başkan

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) İstanbul'da gerçekleştirilen 3. olağan genel kurulundaseçildi. Geleneksel sporların ihyası ve yaygınlaştırılmasına vurgu yapan Erdoğan,Genel kurulda devam eden ve yeni seçilen mesai arkadaşlarıma başarılar diliyor, aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.