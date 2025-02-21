Bilal Erdoğan yeniden başkan

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) İstanbul'da gerçekleştirilen 3. olağan genel kurulunda Necmeddin Bilal Erdoğan, oy birliğiyle yeniden başkan
seçildi. Geleneksel sporların ihyası ve yaygınlaştırılmasına vurgu yapan Erdoğan, "2017 yılında başladığımız bu yolculukta, sizlerin katkılarıyla ortak hikâyemizi güçlendiriyor ve kararlılıkla çalışıyoruz. 26 ülkeden 39 üyemizle her geçen gün büyüyoruz.
Genel kurulda devam eden ve yeni seçilen mesai arkadaşlarıma başarılar diliyor, aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.