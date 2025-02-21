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Giriş Tarihi: 21.2.2025

Bilal Erdoğan yeniden başkan

Bilal Erdoğan yeniden başkan
Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) İstanbul'da gerçekleştirilen 3. olağan genel kurulunda Necmeddin Bilal Erdoğan, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi. Geleneksel sporların ihyası ve yaygınlaştırılmasına vurgu yapan Erdoğan, "2017 yılında başladığımız bu yolculukta, sizlerin katkılarıyla ortak hikâyemizi güçlendiriyor ve kararlılıkla çalışıyoruz. 26 ülkeden 39 üyemizle her geçen gün büyüyoruz. Genel kurulda devam eden ve yeni seçilen mesai arkadaşlarıma başarılar diliyor, aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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Bilal Erdoğan yeniden başkan
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