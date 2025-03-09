Galatasaray file derbisinde Kartal’ı avladı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray Daikin'i konuk etti. Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan nefes kesen karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı.Bu sonuçla birlikte Galatasaray, arka arkaya 5. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise üst üste 3'üncü, toplamda 16 kez mağlup oldu. Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi de Cimbom 3-0 kazanmıştı. Önümüzdeki hafta siyah-beyazlılar, Vakıfbank'a konuk olacak. Galatasaray ise Eczacıbaşı'nı ağırlayacak.