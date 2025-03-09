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Giriş Tarihi: 9.3.2025

Galatasaray file derbisinde Kartal’ı avladı

Galatasaray file derbisinde Kartal’ı avladı
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray Daikin'i konuk etti. Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan nefes kesen karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı. Maçta setler 18-25, 20-25 ve 15-25'le bitti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, arka arkaya 5. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise üst üste 3'üncü, toplamda 16 kez mağlup oldu. Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi de Cimbom 3-0 kazanmıştı. Önümüzdeki hafta siyah-beyazlılar, Vakıfbank'a konuk olacak. Galatasaray ise Eczacıbaşı'nı ağırlayacak.
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Galatasaray file derbisinde Kartal’ı avladı
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