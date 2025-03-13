Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları’nda Mavi Vatan vurgusu

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları ile ilgili Mandarin Oriental Bosphorus'ta basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü (İAYYK) Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, DHL Express Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve İAYYK Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş katıldı.

Yemlihaoğlu, yarışların bu yıl dört etaptan oluşacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yelkencilere tanıdığı imkânlar nedeniyle minnettar olduklarını vurguladı. Akdurak ise "Tüm dünya, denizlerimizin güzelliğini ve yarışçılarımızın geldiği seviyeyi bir kez daha görecek" dedi. Yarışların üçüncü etabı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına duyulan saygının ve Mavi Vatan'a bağlılığın simgesi olarak düzenlenecek.