UEFA Avrupa Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turunda, TSİ 20.45'te başlayan rövanş karşılaşmaları sona erdi.
Milli futbolcu Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt, Ajax'ı 4-1 yendi. Can Uzun, mücadelenin 72. dakikasında oyuna girdi.
Rakiplerini eleyen Athletic Bilbao, Lazio, Eintracht Frankfurt ve Bodo/Glimt çeyrek finale yükseldi.
Athletic Bilbao, çeyrek finalde Rangers-Fenerbahçe (3-1) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Lazio (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-1 (2-1)
Olympiakos (Yunanistan)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-1 (0-3)
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ajax (Hollanda): 4-1 (2-1)
Athletic Bilbao (İspanya)-Roma (İtalya): 3-1 (1-2)