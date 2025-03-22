Haber hattı

Messi için Barcelona kapısı yeniden açıldı

FUTBOLCULUK kariyerine MLS'te İnter Miami formasıyla devam eden 37 yaşındaki yıldız Lionel Messi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınından TNT Sports'un haberine göre; Barcelona yönetimi, 2026 Dünya Kupası'nın ardından eski oyuncusu Messi'yi tekrardan kadrosuna katmak için harekete geçecek. Katalan devinin, Camp Nou'nun açılışında Arjantinli futbolcuyu görmek istediği ve takıma geri getirmek için her yolu deneyeceği belirtildi. Messi, 21 yıldır formasını giydiği Barcelona'dan 2021 yılında ayrılmıştı.



Boston rekor bedele satıldı: 6.1 milyar dolar

ABD'LI iş insanı Bill Chisholm öncülüğündeki konsorsiyum, NBA ekibi Boston Celtics'i 6.1 milyar dolarlık rekor bedelle satın alma konusunda el sıkıştı. ABD basınında yer alan haberlere göre; Boston'ın el değiştirdiği anlaşmayla Kuzey Amerika spor tarihinin en yüksek bedelli kulüp satışı gerçekleştirildi. Celtics, Grousbeck ailesi tarafından 2002'de 360 milyon dolara alıcı bulurken 18 şampiyonlukla NBA tarihinin en başarılı takımı konumunda yer alıyor. Daha önce NFL ekibi Washington Commanders, 6,05 milyar dolara satılmıştı.



Devler elendi, Mersin ve Emlak Konut finalde

BASKETBOL ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda finalin adı belirlendi: Çimsa ÇBK Mersin-Emlak Konut… Günün ilk yarı final randevusunda Mersin, Fenerbahçe Opet'i 78-57 yenerek bileti aldı. Sarılacivertli takımda 27 sayı ile maçın en skorer ismi olan Williams'ın müthiş çabası da yeterli olmadı. Mersin'de ise McCovan 21 sayı üretirken, Carleton ile Howard 15'er sayı ile mücadele etti. Diğer karşılaşmada ise Emlak Konut, Beşiktaş BOA'yı 91-86 mağlup etmeyi başardı. Emlak Konut'ta Jessica Thomas 27 sayı kaydederken, Kartal'da Fagbenle 20 sayıya imza attı.



'Benim bir sınırım yok'

TÜRKİYE Milli Paralimpik Komitesi'nin ana sponsoru Ülker'in "Yüreğiyle Yarışanlar" video serisinin ikinci bölümünde konuğu, 2024 Avrupa Şampiyonu para atlet Reyhan Taşdelen oldu. Ankara'dan Samsun'a gelerek spor hayatına başladığına dikkat çeken milli sporcu, başarısını tüm sınırları kaldırmasına borçlu olduğunu belirtti. "Sınırlar beni engeller" diyen Taşdelen, "Sınırım olmadığı zaman istediğimi yapabilirim. Ben tökezlememek için koşmaya başladım. Sürekli koşarken düşmemeyi öğrendim" ifadelerini kullandı.