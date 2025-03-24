Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley’de finale yükseldi

Fenerbahçe Kupa Voley yarı finalinde Arkas Sporu, 3-1 mağlup etti ve finale kaldı. Sarı-lacivertliler finalde Halkbank ile karşı karşıya gelecek.

Halkbank-Fenerbahçe Medicana finali, yarın saat 15.00'te oynanacak. Kupa Voley'de şampiyon olan takım, önümüzdeki sezon CEV Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

SALON: Yenişehir

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Ramazan Demiröz

FENERBAHÇE MEDICANA: Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Baturalp Burak Güngör (L), Hakkı Çapkınoğlu, Luburic, Ngapeth, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Karyagin, Caner Dengin (L)

ARKAS SPOR: Cansın Savcı (L), Ertuğrul Gazi Metin, Carisio, Burutay Subaşı, Grozer, Zenger (L), Gökçen Yüksel, Emir Kaan Öztürk, Burakhan Tosun, Ulaş Onur Topbaşlı

SETLER: 25-27, 25-15, 25-20, 32-30

SÜRE: 134 dakika