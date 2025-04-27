Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya’da 5. oldu!

Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağındaki yarışı İspanya'nın Jerez kentindeki 5,4 kilometrelik Jerez-Angel Nieto Pisti'nde gerçekleştirildi. Yarış, 21 tur üzerinden yapıldı.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, mücadeleye 6. sıradan başladı. İlk turda 5. sıraya yükselen 21 yaşındaki milli sporcu, yarışın büyük bölümünde bu pozisyonunu koruyarak damalı bayrağı 5. sırada geçti.
Yarışı birinci sırada tamamlayan Manuel Gonzalez, puanını 86'ya çıkararak sürücüler klasmanında liderliğe yükseldi. Yarışta ikinciliği Barry Baltus elde ederken, Senna Agius podyumdaki son sırayı aldı.
Sezonun 6. yarışı, 11 Mayıs'ta Fransa'nın Le Mans Pisti'nde düzenlenecek.