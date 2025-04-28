İstanbul’da zafer Kenyalı atletlerin

Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu gerçekleştirildi. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği'nin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, Anadolu yakasından başlayıp, Avrupa yakasında son buldu.49 elit atletin katıldığı ve Yenikapı'daki Langa durağında başlayıp, Tarihi Yarımada'da 21 kilometre boyunca koşulan maratonu erkeklerde Kenyalı Alex Nzioka Matata, 59 dakika 40 saniyelik derecesiyle kazandı. Kadınlarda ise yine Kenyalı Miriam Chebet 1 saat 6 dakikalık derecesiyle birinciliği elde etti.