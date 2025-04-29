Galatasaray’ı yenen Ziraat Bankkart şampiyonluğa ulaştı

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmada tribünler büyük oranda doldu. Mücadeleyi, 2. sette salona gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de izledi.

Maçta ilk 10 oyunun (5-5) eşitlikle geçilmesinin ardından 2 sayılık üstünlük yakalayan Ziraat Bankkart, Anderson'ın servis turunun başladığı 19. oyundan itibaren art arda 4 sayı alarak farkı 6'ya (14-8) çıkardı. Avantajını setin sonuna kadar koruyan başkent ekibi, 25-18'lik skorla 1-0 öne geçti.

Takımların birçok servis hatası yaptığı 2. setin kritik anlarında Anderson, Clevenot ve Ter Maat'ın etkili oyunuyla fark yarattığı Ziraat Bankkart, seti 25-22 hanesine yazdırarak skoru 2-0'a getirdi.

Ziraat Bankkart, 9-5 öne geçmesinin ardından seyirci desteğini de arkasına alarak setten 25-21, maçtan da 3-0 galip ayrıldı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tolgacan Dinçer

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot (Berkay Bayraktar)

Galatasaray HDI Sigorta: Patry, Cardoso, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Zaytsev, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Atanasov, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu)

Setler: 25-18, 25-22, 25-21

Süre: 83 dakika (25, 30, 28)