'Kraliçe Etabı'nı Astana Team'den Poels kazandı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü 'Kraliçe' etabı olan 115,4 kilometrelik Marmaris-Kıran parkurunu 3 saat 14 dakika 12 saniye ile XDS Astana Team'den Wout Poels kazandı. Takım arkadaşı Harold Martin Lopez de 19 saniye geriden etap ikinciliğini aldı. 13 ülkeden 23 takımın yer ald-ı ğı ve toplam 161 sporcu mücadele ettiği Marmaris-Kıran etabı yoğun yağış altında gerçekleşti. Yerkesik-Kıran etabında Kıran Mahallesi girişinde bisikletçilerden birçoğu kayganlaşan zeminde kaza yaptı ve yoldan çıktılar. Team Picnic PostNL'den Guillermo Juan Martinez üçüncü olurken Tur'un 2024 şampiyonu Frank Van Den Broek etabın dördüncüsü oldu. Bu etabı kazanan 37 yaşındaki deneyimli Poels, genel klasmanda liderliğe yükseldi ve bugünkü Marmaris-Aydın etabında Turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı.



ANCELOTTİ-BREZİLYA ZİRVESİNDE KRİZ ÇIKTI: ANLAŞMA İPTAL

REAL MADRİD'DE Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'na veda eden, La Liga'da şampiyonluk şansı da oldukça azalan Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecekti. Ancak Londra'da imza için buluşan taraflar, son anda anlaşmadan vazgeçti. Önceki gece saat 23.00'te gerçekleşen zirvede İtalyan teknik adamın, haziran ayında milli takımın başında olamayacağını bildirince kriz yaşandı. Basına yansıyan haberlere göre; bu duruma çok öfkelenen Brezilyalı yetkililer, şu anda Al Hilal teknik direktörü olan Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus'a teklif götürdü. Son dakika gelişmesi sonrası Suudi Al Hilal yönetimi de Jesus'un yerine Ancelotti'yi getirmek için 50 milyon Euro maaş önerdi.



12 DEV ADAM'IN EUROBASKET 2025'TEKİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki maç takvimi açıklandı. A Grubu'nda bulunan milliler; Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile grup maçlarında karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, ilk müsabakasında ev sahibi ülkelerden Letonya ile oynayacak. Turnuvada Letonya (Riga), Finlandiya (Tampere), Güney Kıbrıs Rum Kesimi (Limasol) ve Polonya'da (Katoviçe) yapılacak grup maçlarının ardından final aşaması Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilecek. Gruplarında ilk 4 sırada yer alan ekipler son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak. Bu tur maçları 6-7 Eylül'de oynanacak.