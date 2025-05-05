Şampiyon Wout Poelswout

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Çeşme-İzmir arasında koşulan 108,7 kilometrelik 8. ve son etabını XDS Astana takımından Matteo Malucelli kazandı. Genel klasmanda yine aynı takımdan Wout Poels, toplam 23 saat 44 dakika 52 saniye ile şampiyonluğa ulaştı. Astana'dan Harold Martin Lopez ikinci, Picnic PostNL ekibinden Guillermo Juan Mardinez ise üçüncü sırayı elde etti. Poels, turkuvaz mayonun yanı sıra en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu da aldı. Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayo China Glory'den Willem Jakobus Smit'e, en iyi sprintere verilen yeşil mayo ise Polti Visitmalta takımından Giovanni Lonardi'ye gitti. Bu arada takımlarda İspanya'dan Caja Rural Seguros RGA mutlu sona ulaştı.