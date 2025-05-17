Halkbank çizmeyi aşamadı

Ülkemizi 2025 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde temsil eden Halkbank, Polonya'da istediğini alamadı. Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda Sir Sicoma Monini Perugia ile yarı finalde karşılaşan Ankara ekibi, başa baş bir mücadele sergilese de salondan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve final şansını kaçırdı.
Setleri 25-23, 25-23 ve 25-22 kaybeden Halkbank'ta Leal'in 14, Koyy'un da 10 sayısı yenilgiyi engelleyemedi. Turnuvada üçüncülük maçına çıkacak mavi-beyazlılar, bugün iki Polonya ekibi JSW Jastrzebski Wegiel-Aluron CMC Warta Zawiercie eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Üçüncülük müsabakası yarın 17.00'de yapılacak.