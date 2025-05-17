Halkbank çizmeyi aşamadı

Ülkemizi 2025 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde temsil eden Halkbank, Polonya'da istediğini alamadı.Setleri 25-23, 25-23 ve 25-22 kaybeden Halkbank'ta Leal'in 14, Koyy'un da 10 sayısı yenilgiyi engelleyemedi. Turnuvada üçüncülük maçına çıkacak mavi-beyazlılar, bugün iki Polonya ekibi JSW Jastrzebski Wegiel-Aluron CMC Warta Zawiercie eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.