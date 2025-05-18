En büyük gücüm Filistinli çocuklar

Almanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda, finalde İsrailli rakibini yenen milli judocu Fatma Zehra Meki, kazandığı altın madalyayı saldırı altında olan Filistinlilere armağan etti.Çalışkanlığı ve potansiyeliyle başarıyı yakalayan Fatma Zehra, 2 yıl önce çapraz bağlarından geçirdiği ağır sakatlığa rağmen yılmadı ve tatamiye daha da güçlü bir şekilde döndü. Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu olan 17 yaşındaki Fatma Zehra, son olarak Almanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı.dedi.