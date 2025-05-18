En büyük gücüm Filistinli çocuklar

Almanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda, finalde İsrailli rakibini yenen milli judocu Fatma Zehra Meki, kazandığı altın madalyayı saldırı altında olan Filistinlilere armağan etti. Küçük yaşlarda annesinin kilo alamadığından yakınarak spor salonuna gönderdiği genç sporcu, antrenörlerinin yönlendirmesiyle judoya başladı.
Çalışkanlığı ve potansiyeliyle başarıyı yakalayan Fatma Zehra, 2 yıl önce çapraz bağlarından geçirdiği ağır sakatlığa rağmen yılmadı ve tatamiye daha da güçlü bir şekilde döndü. Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu olan 17 yaşındaki Fatma Zehra, son olarak Almanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı. Orada İsrailli rakibini yenen başarılı judocu, "O maça hem Türkiye için hem de Filistin'de haksız yere katledilen küçük çocuklar ve kadınlar için çıktım. O ekstra motivasyon sağladı. Kazandığım madalya ülkeme ve Filistin'de katledilen insanlara armağan olsun"
dedi.