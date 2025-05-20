Kerem Kazaz’dan Portekiz’de çifte gurur

Dünya Gençler Ralli Şampiyonası (Junior WRC) kapsamında Portekiz'de düzenlenen sezonun ikinci yarışında Team Petrol Ofisi adına mücadele eden Kerem Kazaz ve Fransız co-pilotu Corentin Silvestre, uluslararası arenada bir kez daha başarı elde etti.Bu sonuçla birlikte Kazaz-Silvestre ikilisi şampiyona puanını 26'ya yükselterek genel klasmanda üçüncü sıraya yerleşti.