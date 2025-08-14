16 yabancıyı reddetti!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda dün önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Yönetim kurulu yaptığı değerlendirme sonrasında kulüplerinisteğini reddetti. Bu sürece nasıl gelindi size kısaca özetleyelim. Geçtiğimiz hafta, Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlık seçiminde özellikleTrabzonspor ve bazı Süper Lig takımları bu öneriye destek verdi. Aradan geçen süreçte her kulüp, düşüncesini yazılı olarak Kulüpler Birliği Genel Sekreterliği'ne iletti ve yabancı sayısının 16 olmasını istedi.Bazı takımlar ise ''Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz'' diye görüş belirtti. Konu federasyona bildirildi. TFF yönetimi de Riva'da yaptığı değerlendirmede ligler başladığı için bir değişim yapılmaması kararını aldı.SABAH Spor, 9 Ağustos'ta duyurduğu haberinde, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısında yabancı sayısının yükseltilmesi için TFF'ye başvuruda bulunulduğunu yazmıştı.Yabancı oyuncu kararının ardından Zaniolo'nun da durumu belirsizlik içinde. Geçen iki sezonu üç farklı takımda kiralık geçiren oyuncunun Galatasaray'la 2 yıl daha sözleşmesi var. Kalmak isteyen İtalyan yıldızla ilgili henüz karar verilmedi. Yöneticiler, yabancı sayısıyla ile ilgili gelişmelere göre Zaniolo'nun geleceğini belirleyecekti. Ancak beklenen olmadı!