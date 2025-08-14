16 yabancıyı reddetti!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda dün önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Yönetim kurulu yaptığı değerlendirme sonrasında kulüplerin "Yabancı sayısı 16 olsun''
isteğini reddetti. Bu sürece nasıl gelindi size kısaca özetleyelim. Geçtiğimiz hafta, Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlık seçiminde özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ellerinde çok yabancı olduğu için mevcut 12+2 kuralının değişmesi yönünde düşünce paylaştı.
Trabzonspor ve bazı Süper Lig takımları bu öneriye destek verdi. Aradan geçen süreçte her kulüp, düşüncesini yazılı olarak Kulüpler Birliği Genel Sekreterliği'ne iletti ve yabancı sayısının 16 olmasını istedi.
YENİ FORMÜL GÜNDEME GELEBİLİR
Bazı takımlar ise ''Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz'' diye görüş belirtti. Konu federasyona bildirildi. TFF yönetimi de Riva'da yaptığı değerlendirmede ligler başladığı için bir değişim yapılmaması kararını aldı. Bugün Kulüpler Birliği yapacağı toplantıda tekrar konuyu masaya yatıracak. Yeni bir formülün masaya gelebileceği öğrenildi.
TÜRKİYE, SABAH SPOR'DAN ÖĞRENDİ
SABAH Spor, 9 Ağustos'ta duyurduğu haberinde, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısında yabancı sayısının yükseltilmesi için TFF'ye başvuruda bulunulduğunu yazmıştı.
ZANİOLO'NUN DURUMU BELİRSİZ
Yabancı oyuncu kararının ardından Zaniolo'nun da durumu belirsizlik içinde. Geçen iki sezonu üç farklı takımda kiralık geçiren oyuncunun Galatasaray'la 2 yıl daha sözleşmesi var. Kalmak isteyen İtalyan yıldızla ilgili henüz karar verilmedi. Yöneticiler, yabancı sayısıyla ile ilgili gelişmelere göre Zaniolo'nun geleceğini belirleyecekti. Ancak beklenen olmadı!