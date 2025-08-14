Filenin Sultanları’nın Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı!

Türkiye Voleybol Federasyonu, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde yapılacak 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı giyecek oyuncuları duyurdu.
E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin sporcu kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın