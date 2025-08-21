Soykırımcı İsrail, Filistinli eski basketbolcu Muhammed Şalan’ı katletti

Soykırımcı İsrail, Gazze'deki insanlık vahşetlerini sürdürürken milli sporcuları hedef almaya devam ediyor. Yakın zamanda Filistin Milli Takımı eski futbolcusu Süleyman el-Ubeyd'i öldüren İsrail, Filistin Milli Basketbol Takımı'nın da eski oyuncusu Muhammed Şalan'ı, çocuklarını doyurmak için insani yardıma ulaşmaya çalıştığı sırada katletti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde; Şalan'ın böbrek yetmezliği bulunan ve sepsis hastası kızı Meryem için sık sık yardım çağrısında bulunduğu aktarıldı. Bu arada İtalyan futbol antrenörleri, İsrail'in uluslararası maçlardan men edilmesini talep ett