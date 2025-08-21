Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Soykırımcı İsrail, Filistinli eski basketbolcu Muhammed Şalan'ı katletti
Giriş Tarihi: 21.8.2025 07:39

Soykırımcı İsrail ordusu, Filistin milli basketbol takımının eski oyuncusu Muhammed Şalan'ı, çocuklarını doyurmak için insani yardıma ulaşmaya çalıştığı sırada hedef alarak katletti.

Soykırımcı İsrail, Gazze'deki insanlık vahşetlerini sürdürürken milli sporcuları hedef almaya devam ediyor. Yakın zamanda Filistin Milli Takımı eski futbolcusu Süleyman el-Ubeyd'i öldüren İsrail, Filistin Milli Basketbol Takımı'nın da eski oyuncusu Muhammed Şalan'ı, çocuklarını doyurmak için insani yardıma ulaşmaya çalıştığı sırada katletti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde; Şalan'ın böbrek yetmezliği bulunan ve sepsis hastası kızı Meryem için sık sık yardım çağrısında bulunduğu aktarıldı. Bu arada İtalyan futbol antrenörleri, İsrail'in uluslararası maçlardan men edilmesini talep ett

