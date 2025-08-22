Türk Hava Yolları’ndan Türk Sporuna Destek

Türk Hava Yolları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında "Türk Sporuna Destek" iş birliği protokolü imzalandı. THY Genel Müdürlük binasında düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,dedi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise, " Bu iş birliği ile Türk sporunu uluslararası arenada daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. THY, son 20 yılda Türk sporuna 200 milyon doların üzerinde destek sağladı.