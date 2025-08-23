Mehmet Akif Üstündağ: "Takımı tebrik ediyorum"

Üstündağ, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman ilk maçların zor geçtiğini ancak kazanarak başladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Turnuvaların uzun soluklu olduğunu dile getiren Üstündağ, "İnşallah hep böyle devam eder. Gruptan bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Ondan sonra telafisi olmayan maçlara bakacağız. Tebrik ediyorum takımı. Güzel bir sonuçla maçı tamamladık. 25 Ağustos'ta Bulgaristan maçımız var. Onlar ilk maçta yenildi. Bulgaristan maçı grubu garantileme maçı olacak diye düşünüyorum. Biz üçte üç yaparak gruptan çıkmayı hedefliyoruz. İnşallah o hedefi de gerçekleştireceğiz. Oyuncularımız gayet iyi ve işin ciddiyetindeler." dedi.

SANTARELLİ: "OYUNCULARIMA GALİBİYETİ HAK ETMEMİZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ise İspanya maçını kazandıkları için mutlu olduklarını ve iyi başlamanın önemli olduğunu vurguladı.

Santarelli, şöyle devam etti:

"Oyuncularıma maça kariyerlerindeki en önemli maçmış gibi başlamaları ve yaklaşmalarını söyledim. Bu çok önemliydi. Çünkü turnuvaların ilk maçında birçok takım biraz zorlanır. Teknik açıdan takımlar arasında farklar olduğunu biliyoruz. Onlar için bu turnuvada oynamak büyük bir mutluluktu. Bizim üzerimizde ise büyük bir baskı vardı ama iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Oyuncularıma galibiyeti hak etmemiz gerektiğini söyledim. Bence yaklaşımımız, özellikle blok ve savunmadaki tutumumuz çok iyiydi. Bu şekilde oyuncuları görmek beni çok mutlu etti ve hatta biraz da şaşırttı. Aynı şekilde devam ettik. Üçüncü sette özellikle blok ve savunmada mükemmel olmayan anlarımız oldu ama yine de kolay değildi. Maçı 3-0 kazandığımız için mutluyum. Şimdi sırada çok önemli Bulgaristan maçı var. Belki de onlar için devam edebilmek adına son şans olacak çünkü bugün 3-1 kaybettiler. İkinci sette yaşananlar inanılmazdı. Ama bu yaz sadece onlar değil, başka takımlar da benzer sorunlar yaşıyor. Onlar da kesinlikle devam etmek isteyecekler ve çok mücadele edeceklerdir. Biz de bir galibiyet daha almak istiyorsak daha da iyi şeyler yapmak zorundayız. Onların gerçekten iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Bugün iyi bir iş çıkardık ama Bulgaristan karşısında belki daha fazlasını yapmak zorundayız."

CANSU ÖZBAY: "UMUYORUM TÜM MAÇLARDA BU OYUNUMUZU DEVAM ETTİREBİLİRİZ"

Milli takımın deneyimli pasörü Cansu Özbay, maçı oynarken keyif aldıklarını ifade ederek "Turnuvanın ilk günleri her zaman çok zor oluyor. 3-0'lık puan vermeden kazandığımız için ayrıca mutluyum." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu anlatan Cansu, "Umuyorum tüm maçlarda bu oyunumuzu devam ettirebiliriz. Bizim için aslında rakip fark etmiyor. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Sadece kendimize odaklanmaya çalışıyoruz. Kendimize odaklandığımız zaman sahada istediğimiz voleybolu oynayabiliyoruz." diye konuştu.

Sinead Jack Kısal, bugün takım olarak iyi oynadıklarını vurgulayarak, "İlk maçımız olduğunu bilerek ve bunun asla kolay olmayacağını bilerek sahaya çıktık. Uzun bir turnuva ve bence birbirimizle bu momentumu sürdürmemiz gerekiyor. Böyle devam edersek bu turnuvada başarılı olabiliriz." dedi.

Kazandıkları için mutlu olduğunu aktaran Melissa Vargas ise "Çok iyi bir iş çıkardık. Koçun bize söylediklerini uyguladık. Umarım böyle devam ederiz ve sizin desteğinizle başarımız sürer." değerlendirmesini yaptı.