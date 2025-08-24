Boğa’yı ezdik geçtik

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya'yı rahat yendi. Sahadan 3-0'lık net skorla ayrılan Filenin Sultanları, turnuvada müthiş bir başlangıca imza attı. 66 dakika süren zorlu mücadeleye iyi başlayan milliler, setin başlarında 6 sayılık (8-2) fark yakaladı. İspanya 4 sayıya (16-12) indirse de Ebrar, Yaprak ve Vargas ağırlığını koydu ve farkı 8'e (22-14) çıkardı. İyi oyununu sürdüren Ay-Yıldızlı takımımız, ilk seti 25-18'lik galibiyetle tamamladı.

ÜÇÜNCÜ SETTE SALLANDIK AMA TOPARLANDIK

İkinci sette de coşkusunu sürdüren milliler, oyunu 25-20 aldı. Üçüncü sette İspanya etkisi hakimdi ancak ekibimiz, 8-8'de eşitliği yakaladı. Ebrar'ın servisinde 2 sayı alan Sultanlar (10-8), oyunun ortalarında skoru 17-11'e getirdi. Sona doğru 23- 23 eşitlikle geçilmesine rağmen hata yapmayan Ay-Yıldızlılar, 25-23 ile maçı 3-0 kazandı. Milliler, 2. müsabakasında yarın Bulgaristan ile saat 15.30'da karşılaşacak.

YAPRAK YILDIZLAŞTI

15 sayı kaydeden Yaprak Erkek, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Bu sayıların 11'ini hücumdan, 2'şer kez de ace ve bloktan elde etti.

'REAKSİYONUMUZ ÇOK İYİYDİ'

A MİLLİ Kadın Voleybol Takımımız'ın başantrenörü Daniele Santarelli, oyuncularına övgüde bulundu. Maça yaklaşımlarının iyi olduğunun altını çizen İtalyan koç, "Reaksiyonlarımız oldukça yerindeydi. Bu şekilde başlamak çok önemliydi ama üçüncü setten de ders çıkarmamız gerekiyor. Bulgaristan maçı hakkında düşünmeye başlayacağız. Çok uzun bir turnuva değil, finale ulaşmak için sadece 7 maç var" diye konuştu.