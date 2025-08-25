Son dakika: Filenin Sultanları, Bulgaristan’ı da mağlup etti! Son 16 turu...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası E Grubu'nda Bulgaristan ile karşılaştı. Filenin Sultanları, rakibini 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Bu sonucun ardından son 16 turuna çıkmayı garantileyen Sultanlar gruptaki son maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Kanada ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 12.00'de başlayacak.

SALON: Nakhon Ratchasima

TÜRKİYE: Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Cansu, Ebrar, Gizem (L) (İlkin, Hande, Elif)

BULGARİSTAN: Paskova, Vuchkova, Stoyanova, Milanova, Dimitrova, Kitipova, Pashkuleva (L) (Veneva, Krivoshiyska)

SETLER: 25-23, 25-19, 25-13

SÜRE: 80 dakika