Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Son dakika: Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı da mağlup etti! Son 16 turu...
Giriş Tarihi: 25.8.2025 16:48 Son Güncelleme: 25.8.2025 16:57

Son dakika: Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı da mağlup etti! Son 16 turu...

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası E Grubu'nda Filenin Sultanları, İspanya'nın ardından Bulgaristan'ı da 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaparak son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

Son dakika: Filenin Sultanları, Bulgaristan’ı da mağlup etti! Son 16 turu...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası E Grubu'nda Bulgaristan ile karşılaştı. Filenin Sultanları, rakibini 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Bu sonucun ardından son 16 turuna çıkmayı garantileyen Sultanlar gruptaki son maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Kanada ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 12.00'de başlayacak.

SALON: Nakhon Ratchasima

TÜRKİYE: Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Cansu, Ebrar, Gizem (L) (İlkin, Hande, Elif)

BULGARİSTAN: Paskova, Vuchkova, Stoyanova, Milanova, Dimitrova, Kitipova, Pashkuleva (L) (Veneva, Krivoshiyska)

SETLER: 25-23, 25-19, 25-13

SÜRE: 80 dakika

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı da mağlup etti! Son 16 turu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz