Giriş Tarihi: 26.8.2025 15:36

Borussia Dortmund, Chelsea’den transfer yaptı

Alman ekibi Borussia Dortmund, Chelsea’den 21 yaşındaki futbolcu Carney Chukwuemeka ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Almanya Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund, Chelsea'den 21 yaşındaki futbolcu Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını sarı-siyahlılarda kiralık olarak geçiren İngiliz orta saha ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Chukwuemeka, Alman ekibiyle 10'u Bundesliga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4'ü FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 18 maçta forma giyerken 1 gollük katkı sağladı.
Ayrıca Dortmund, Hırvat Teknik Direktör Niko Kovac'ın sözleşmesini de 2027 yılına kadar uzattığı açıkladı.
