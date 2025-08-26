Efsanelerin imzaladığı kart 12.9 milyon dolara satıldı

ABD'DE düzenlenen müzayedede, NBA efsaneleri Michael Jordan ve Kobe Bryant'ın imzalarını taşıyan basketbol kartı 12,9 milyon dolara (532 milyon TL) alıcı bularak tüm zamanların en pahalı spor kartı oldu. Müzayede evi Heritage Auctions, nadir bulunan ve her birinde oyuncu imzaları olan basketbol kartlarını ve bazı eşyaları satışa çıkardı. Açık artırmada, NBA efsaneleri Jordan ve Bryant'ın imzasının bulunduğu kart 12,9 milyon dolara alıcı bularak tüm zamanların rekorunu kırdı. Tarihi bedeli ödeyen kişinin ismi ise açıklanmadı.