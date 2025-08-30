Sabalenka ve Djokovic, ABD Açık’ta 4. turda

New York kentinde düzenlenen turnuvanın altıncı gününde Belarus raket Sabalenka, 2021 ABD Açık yarı finalinde kendisini eleyen Kanadalı Leylajh Fernandez ile karşılaştı.

Son şampiyon Sabalenka, rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek dördüncü tur biletini aldı.

4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, Belarus Victoria Azarenka'yı 6-1 ve 7-5, 5 numaralı seribaşı Rus Mirra Andreeva da Taylor Towssend'i 7-5 ve 6-2'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

7 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini, Çek Marketa Vondrousova'ya 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0, 10 numaralı seribaşı ABD'li Emma Navarro da Çek Barbora Krejcikova'ya 6-4, 4-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Tek erkeklerde kariyerinin 25. grand slam zaferini kovalayan 38 yaşındaki Djokovic, Britanyalı Cameron Norrie'yi 6-4, 6-7, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

4 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz de İsviçreli Jerome Kym'i 7-6, 6-7, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup etti.