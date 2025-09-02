Çeyrek finaldeyiz!

Tayland'ın ev sahipliğini yaptığı Dünya Şampiyonası E Grubu'nu set vermeden lider tamamlayan
Filenin Sultanları, son 16 turunda dün Slovenya ile karşılaştı. Büyük mücadelenin yaşandığı ilk seti 30-28 kazanan, ikinci seti 25-13 alan Ay-Yıldızlılarımız son seti 29-27 kazanıp 3-0'la adını çeyrek finale yazdırdı.
Kızlarımız perşembe günü saat 16.30'da Bangkok'ta oynanacak maçta ABD'yi yenerse yarı finale yükselecek ve finale bir maç daha yaklaşacak. Dünya Kupası'nda üst üste 2. kez çeyrek finali gören Milli Takım'da
Slovenya maçının en skorer ismi 20 sayıyla Melissa Vargas'tı. Kaptan Eda Erdem 17 sayılım performansıyla galibiyette öne çıkan bir diğer isimdi. Karşılaşma sonrası Sultanların ortak düşüncesi, "Büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Hedefimiz bu kez şampiyon olmak ve bunu başaracağız" oldu.