Çeyrek finaldeyiz!

Tayland'ın ev sahipliğini yaptığı Dünya ŞampiyonasıFilenin Sultanları, son 16 turunda dün Slovenya ile karşılaştı.Kızlarımız perşembe günü saat 16.30'da Bangkok'ta oynanacak maçta ABD'yi yenerse yarı finale yükselecek ve finale bir maç daha yaklaşacak.Slovenya maçının en skorer ismi 20 sayıyla Melissa Vargas'tı. Kaptan Eda Erdem 17 sayılım performansıyla galibiyette öne çıkan bir diğer isimdi. Karşılaşma sonrası Sultanların ortak düşüncesi, "Büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Hedefimiz bu kez şampiyon olmak ve bunu başaracağız" oldu.