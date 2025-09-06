Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri A Milli Voleybol Takımı'nın rakibi Japonya! Filenin Sultanları final için parkede...
Giriş Tarihi: 6.9.2025 11:38 Son Güncelleme: 6.9.2025 11:44

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası yarı final maçında Japonya ile kozlarını paylaşıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda Japonya ile karşı karşıya geliyor.

1.SET

Türkiye: 8

Japonya: 10

JAPONYA'DA TÜRK BAŞANTRENÖR

Şampiyonanın çeyrek finalinde ABD'yi 25-14, 22-25, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Dünya Şampiyonası'nda başarılı performans sergileyen Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, başkent Bangkok'ta oynanan çeyrek final maçında organizasyonun güçlü takımlardan Hollanda'yı 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Japonya organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale yükselirken Ferhat Akbaş da Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olma başarısı gösterdi.

