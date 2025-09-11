Haber turu

GAZOZ İKİNCİ TURDA ELENDİ

METE Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde ünvanını korumak için gittiği 2025 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın 2. turunda elendi. İlk turda Hintli rakibi Dhiraj Bommadevara'yı 6-2 mağlup eden Gazoz, Japon Tesuya Aoshima'ya 6-4 yenilerek organizasyona veda etti. Klasik Yay Erkek Milli Takımı 2. turda Güney Kore'ye mağlup olurken sıralama atışlarında 985 puanla Türkiye rekoru kırarak 6. olan kadın takımı ise Hindistan ile yaptığı çeyrek final mücadelesini kaybetti.



BOKSTA 'UÇUK' BİR DİSKALİFIYE

DÜNYA Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 60 kilodaki milli boksörümüz Gizem Özer, dudağındaki uçuktan dolayı diskalifiye edildi. Son 16 turu öncesi rutin sağlık kontrolleri sırasında Özer'in ringe çıkmasına izin vermeyen sorumlu doktorlar, dünya boksunun sağlık talimatları içerisinde yer alan "Deride potansiyel bulaşıcı uçuk ve bakteriyel enfeksiyon olma ihtimaline karşın sporcu diskalifiye edilir" maddesi kapsamında sporcumuzu yarıştırmama kararı kaldı.



ÇEKYA MİLLİ TAKIMI TERİM'İ İSTİYOR

TEKNİK direktör Fatih Terim için Çek spor basınından flaş bir iddia geldi. iSport'un haberine göre; tecrübeli teknik adam, Çekya Milli Takımı'nın başına geçecek. Çekya Futbol Federasyonu'nun, İvan Hasek ile yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtilirken geçen sezon Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab'da görev yapan ve 23 maçta 1.74 puan ortalaması elde eden Terim'in, adaylar arasında olduğu aktarıldı. Fatih Terim, Ağustos 2017'de A Milli Takım'a vedasının ardından milli takımlarda çalışmadı.



'HEYECAN ARTTIKÇA KEYİF ALIYORLAR'

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 12 Dev Adam'dan övgüyle bahseden Türkoğlu, "Bu çocuklar şu anda gerçekten çok güzel bir ortam ve hava yarattılar. Ülkemizdeki basketbol heyecanı her geçen gün artıyor ve milli oyuncularımız bundan çok keyif duyuyorlar" dedi. Alperen Şengün'e de ayrı bir parantez açarak, "Geleceğe yönelik sağlıklı bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.