A Milli Erkek Voleybol Takımı, bir kez daha tarih yazma peşinde

Ay-yıldızlı ekip, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

Kanada, Japonya ve Libya'nın yer aldığı G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan milliler, Hollanda karşısında da güçlü performansını sürdürdü.

Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1, Kanada'yı 3-0 yenen milli takım, grup lideri olarak B Grubu ikincisi Hollanda ile eşleşti.

Ay-yıldızlılar, son 16 turunda Hollanda'yı 27-29, 25-23, 25-16 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

SLOBODAN KOVAC ETKİSİ

A Milli Takım, temmuz ayında göreve gelen başantrenör Slobodan Kovac ile yükselişe geçti.

Milletler Ligi'nde 16. olmasına rağmen Filenin Efeleri'ne kısa sürede ivme kazandıran Sırp çalıştırıcı, Dünya Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı ve bu karşılaşmalarda rakiplerine sadece 2 set verdi.

EN SKORER MİLLİ OYUNCULAR

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Adis Lagumdzija ve Efe Mandıracı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda en çok skor üreten isimler arasında yer aldı.

Turnuvada 72 sayı üreten Adis Lagumdzija, organizasyonun en skorer beşinci ismi konumunda bulunuyor.

Servisleriyle etkili olan Efe Mandıracı ise, takımına kazandırdığı 60 sayının 13'ünü servisten elde etti.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP DÜNYA 1 NUMARASI POLONYA

FIVB sıralamalarında zirvede yer alan Polonya, Dünya Şampiyonası'nda 1974, 2014 ve 2018'de birinci, 2022'de ikinci olmuştu.

2023 ve 2025 Milletler Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Polonya'nın dünya ve Avrupa sahnesinde bir çok madalyası bulunuyor.

Nikola Grbic yönetimindeki takım, B Grubu'nda Romanya ve Katar'ı 3-0, Hollanda'yı 3-1, son 16 turunda da Kanada'yı 3-1 yenerek çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

ÜSTÜN TARAF POLONYA

A Milli Erkek Voleybol Takımı, daha önce 2024 ve 2025 Milletler Ligi'nde Polonya ile karşılaştı.

Bu iki karşılaşmada da Polonya'nın 3-0'lık galibiyetine engel olamayan milliler, bu istatistiği değiştirmeye çalışacak.