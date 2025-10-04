Haber turu

KARDEŞLER'E 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

PFDK, yönettiği Trabzonspor- Gaziantep FK maçının ardından bir TV kanalına açıklamalarda bulunan Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kardeşler'in söz konusu karşılaşmada verdiği bir kararla ilgili olarak, "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Elbette ki bunun bedeli çok ağırdır. Bunun arkasında ne plan varsa bunu çözmek bizim görevimizdir" açıklamasını yapmıştı. Kardeşler ise "TFF başkanının 'Hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Bir hata yaptım ama bu ilk değildi. Planlı eylem söylemi beni hedef gösterdi ve çok üzüldüm. Planlı eylem nedir, açıklığa kavuşturulmalıdır" karşılığını vermişti.



BU GERÇEK DIŞI BİR BAŞARI!

AVRUPA Ligi'nde Lille'in deplasmanda Roma'yı 1-0 yendiği maçta üst üste 3 penaltı kurtaran milli kaleci Berke Özer'in başarısı, Fransa ve İtalya'da olay oldu. Fransız L'Equipe, "Bir Olimpiyat Stadı atmosferinde, maçın son anlarında penaltı kurtarmak başlı başına bir başarıdır. Ama bunu üç kez yapmak gerçek dışıdır. Bu yaz Türkiye'den geldiğinde kimsenin tanımadığı Özer, 'ebedi şehir' Roma'da, Lille tarihine kazınacak bir aksiyonla kendine ebedi bir gece armağan etti" yorumunu yaptı. İtalyan Corriere dello Sport ise, "Maç, Olimpiyat Stadı'nda 61 bin taraftarın gözleri önünde 81 ile 85 arasında yaşananlarla 'absürd tiyatro'ya dönüştü: art arda 3 penaltı, hepsi de kaçtı. Daha önce hiç görülmemiş, 'şaka gibi' bir sahneydi" yorumu yapıldı.



7 YABANCI OYNATAN SAKARYA HÜKMEN YENIK

TRENDYOL 1. Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u konuk ettiği maçta aynı anda 7 yabancı futbolcuya görev verdiği için Sakaryaspor 3-0 mağlup sayıldı. 29 Eylül'de oynanan mücadele 0-0 sona ermişti. PFDK ayrıca Süper Lig'de çeşitli ihlaller sebebiyle G.Saray'a 500 bin, Gaziantep'e 440 bin, Kocaeli'ye 380 bin, Kayserispor'a 220 bin, Trabzonspor'a 160 bin ve Antalyaspor'a 54 bin TL para cezası verdi.



ÇORUM NEFES ALDI

TRENDYOL 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, Esenler Erokspor'u ağırladı. Müsabakayı 3-1'lik skorla İstanbul ekibi kazandı. Ev sahibi 7. dakikada Hasani ile öne geçti. Esenler'de Hayrullah Bilazer 31'de eşitliği getirirken 68 ve 78'de ise Jack takımını galibiyete taşıdı. Erok puanını 19 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ayrıca konuk takımda 42'de Kanga ikinci sarıdan kırmızıyla takımını 10 kişi bıraktı. Birinci Lig'deki diğer maçta ise Çorum FK, evinde Manisa FK'yı 8 ve 39'da Samudio, 30'da da Oğuz'un golleriyle 3-1 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.