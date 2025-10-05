Dünya rekoruyla şampiyon Özbek!

Milli sporcumuz Muhammed Furkan Özbek tarih yazdı! 24 yaşındaki halterci, Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda 65 kiloda rekor kırarak altın madalya kazandı.
Koparmada 145 kiloyla şampiyonluğa ulaşan Muhammed Furkan, toplamda da 324 kiloyla rekor kırarak altın madalyayı boynuna taktı. Sporcumuz, bu başarısıyla Türkiye'ye 15 sene sonra dünya şampiyonluğu kazandırmış oldu.
Ay-Yıldızlı halterci, silkmede ise 179 kiloyla gümüş aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yayımladığı mesajla Muhammed Furkan'ı tebrik etti.