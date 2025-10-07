Roket değil raket sesi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Tenis Turnuvası'nın açılış töreni dün gerçekleşti. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde 12-80 yaş arası 34 kategoride 402 sporcunun katıldığı, 12 Ekim'e kadar devam edecek olan turnuvanın açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, sporcular, öğrenciler ve sporseverler katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tüm branşlarda altyapı, tesisler ve insan kaynağının güçlenmesiyle sporun ülkenin dört bir yanında yükseldiğine dikkat çekerek, "Gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve ahlaki yönden daha güçlü bireyler olarak yetişmesi için her branşta yatırımlarımız kararlılıkla sürüyor. 2015 yılında 38 bin olan lisanslı sporcu sayısı bugün 132 bini aşmıştır. Tenis kulüplerimizin sayısı ise 214'ten 761'e çıkarak yüzde 255 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde ulusal turnuva sayısı 298'den 377'ye yükselmiş, bu kapsamda 4 bine yakın (3 bin 917) turnuva düzenlenmiştir" ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN SPOR BİR ARAÇTIR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, farklı şehirlerde yapılan tesislerin önemini vurguladı: "İzmir'de, Antalya'da her yerde tenis var. Şırnak'ta da tenis var. Artık dağlarda roket sesi yerine raket sesi var. Terörsüz Türkiye için sporu bir araç olarak kullanmaya devam edeceğiz."