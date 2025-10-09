F.Bahçe kupayı söktü aldı

Geçen sezonun lig şampiyonu VakıfBank ile Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe Medicana'nın kozlarını paylaştığı Kadınlar Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası, 3-2'lik sonuçla sarı-lacivertlilerin oldu. Müthiş düellonun yaşandığı Ankara Spor Salonu'ndaki maçta tribünler tamamen doldu. VakıfBank, sakatlıkları süren Eda Erdem Dündar ve Ana Cristina'dan yoksun sahaya çıkan F.Bahçe karşısında ilk seti 25-23, ikinci seti de 25-21 kazanarak 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak üçüncü sete Vargas ile etkili başlayan, Hande Baladın'ın da katkısıyla coşan F.Bahçe, tabelayı önce 25-19 ile 2-1, ardından da 25-18 ile 2-2 yaptı.

ZİRVEDE TEK BAŞINA!

Final seti kıran kırana geçti. İlk 4 sayıyı VakıfBank adı. Ancak sarı-siyahlıların servis hataları sonrası skor dengelenirken Vargas devreye girince sarı-lacivertliler, 18-16 ile müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. Fenerbahçe, bu organizasyonda şampiyonluk sayısını 6'ya çıkararak 5'er kupası olan VakıfBank ve Eczacıbaşı'nı geride bıraktı.

'ARMANIN HAKKINI VERDİLER'

F.BAHÇE Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli takımı tribünden desteklerken şampiyonluğun ardından da açıklamalarda bulundu. Saran, "Burada sadece bir galibiyet yoktu. Fenerbahçelilerin inancı vardı. Başından sonuna kadar gurur duydum. Armanın hakkını, terleyerek fazlasıyla verdiler. Dünyanın en iyi voleybolcuları buradaydı. Çok güzel bir maç oldu. Taraftarımız... Onlarsız olmazdı. Muhteşem bir gece oldu. E biraz da şansımız da vardı" ifadelerini kullandı.