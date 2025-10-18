Şahika rekoru geliştirdi Filistin bayrağı açtı

Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'da değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi. Tekneyle açıldığı Kaş'ta tek nefeste 107 metre derinliğe inen dünya dalış rekortmeni sporcumuz, yeni bir başarıya imza attı.sloganıyla dalış yapan Şahika, 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyede inerek, 106 metre rekorunu geliştirdi. Şahika sudan çıktıktan sonra Türk ve Filistin bayrakları açtı. Başarılı sporcumuz yaptığı açıklamada,ifadesini kullandı.