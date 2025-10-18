Çağdaş Atan'a 12 milyon TL ceza

Kayserispor'la sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden teknik direktör Çağdaş Atan, sarı-kırmızılılara 12 milyon TL tazminat ödeyecek. 2022-23 sezonu öncesi Kayseri ile sözleşme imzalayan Atan, görev süresi devam etmesine rağmen 6 Eylül 2023'te sözleşmesini feshetmişti. İç Anadolu ekibinin TFF'ye itirazı sonrası dosya Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşındı. Kurul, Kayseri'yi haklı buldu. Atan'ın, sarı-kırmızılı kulübe anapara olarak 8 milyon TL, faizin eklenmesiyle toplam 12 milyon TL ödemesine hükmetti.

TOPRAK tarih yazmak için pistte

DÜNYANIN en prestijli motor sporları organizasyonlarından Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun final haftası başlıyor. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bugün ve yarın gerçekleştirilecek yarışlarda İspanya'nın Jerez pistinde mücadele edecek. Genel klasmanda 580 puanla liderliğini sürdüren Razgatlıoğlu, en yakın rakibi Bulega'ya karşı sahip olduğu 39 puanlık farkla Jerez'e büyük bir avantajla çıkacak. Sezon boyunca üstün performansıyla dikkat çeken başarılı sporcumuz, bugün Jerez Pisti'ndeki ilk yarışı Bulega'nın önünde tamamlarsa Dünya Superbike Şampiyonası'nda 3. şampiyonluğunu ilan edecek.

YAMAL artık imza vermeyecek!

BARCELONA'NIN 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, futbol dışı konularla gündem olmaya devam ediyor. İspanya Milli Takımı'nın da süperstarı olan Yamal, bundan sonra taraftara imza vermeyecek. Mundo Deportivo'nun haberine göre; genç oyuncu, spor yıldızlarının imzalı ürünlerini satan bir web sitesiyle anlaşma aşamasına geldi. Bu durum, Yamal'ın reklam sözleşmelerini yöneten ajans tarafından imza atmayı bırakması yönünde bir talimata dönüştü. Lamine Yamal, taraftarlarla ise fotoğraf çektirebilecek.

İsrailli taraftarlara KIRMIZI kart!

İSRAIL ekibi Maccabi Tel Aviv'in taraftarları, UEFA Avrupa Ligi'nde takımlarının 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Aston Villa ile oynayacağı maça alınmayacak. West Midlands Polisi, karşılaşmayı mevcut istihbarat ve geçmiş olaylar doğrultusunda "yüksek riskli" olarak sınıflandırdıklarını açıklarken, maçların güvenlik sertifikalarını vermekten sorumlu güvenlik danışma grubu, deplasman taraftarlarının stada alınmayacağı konusunda Aston Villa'yı bilgilendirdi. Aston Villa Kulübü yaptığı açıklamada "Kulübümüz, süreç boyunca Maccabi Tel Aviv ve yerel yetkililerle sürekli iletişim halindedir. Karşılaşmaya katılacak taraftarların ve bölge sakinlerinin güvenliği, alınan her kararın merkezinde yer almaktadır" dedi.