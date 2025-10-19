Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Keçiörengücü ile Sivasspor golsüz berabere!
Giriş Tarihi: 19.10.2025 15:50

Keçiörengücü ile Sivasspor golsüz berabere!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Özbelsan Sivasspor, golsüz berabere kaldı.

1. Lig'in 10. hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Özbelsan Sivasspor, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve puanları paylaştı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Elmas, Mustafa Güçer

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Mexer, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, Hüseyin Bulut (Dk. 82 Roshi), İbrahim Akdağ, Halil Can Ayan, Ezeh, Ali Akman (Dk. 77 Rroca), Diouf (Dk. 70 Fernandes)

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Mert Çelik, Emirhan Başyiğit, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 88 Kamil Fidan), Charisis (Dk. 80 Özkan Yiğiter), Emre Gökay (Dk. 59 Malle), Avramovski, Ethemi (Dk. 80 Kimpioka), Bekir Turaç Böke (Dk. 88 Badji)

Sarı kartlar: Dk. 20 Emirhan Başyiğit, Dk. 44 Avramovski, Dk. 65 Appindangoye, Dk. 78 Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 70 Ezeh, Dk. 90+2 Fernandes (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

