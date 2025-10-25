Asil bir gümüş!

Milli cimnastikçi Adem Asil, başarılarına bir yenisini daha ekledi... 26 yaşındaki sporcu, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda erkekler bireysel halka aletinde 14.566 puanla 2'nciliği elde ederek gümüş madalyayı boynuna taktı.
Altın madalyayı ABD'li Donnell Whittenburg 14.700 puanla alırken, Çinli Lan Xingyu 14.500 puanla üçüncü oldu. Başarılı cimnastikçimiz, halka aletinde 2022'deki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almıştı.
Türkiye, şampiyonayı tek madalyayla tamamladı.