Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri 'Özüm Türk, burada yaşamak istiyorum'
Giriş Tarihi: 26.10.2025

'Özüm Türk, burada yaşamak istiyorum'

Ülkesi Azerbaycan'ın bayrağını açtığı için lisansı iptal edilen milli boksör İbrahim Khodyare, ŞABAH'a konuştu: "Türkiye'de kalmak için vatandaşlık talep ediyorum."

Semih KARA Semih KARA
’Özüm Türk, burada yaşamak istiyorum’
İRAN'IN Güney Azerbaycan eyaletinde ikamet ettiği dönemde milli boksör İbrahim Khodyare, birinci olduğu maçın ardından Azerbaycan bayrağı açtığı için lisans iptali ve 6 ay hapis cezası aldı. Cezası paraya çevrilen şampiyon sporcu, yaklaşık 1 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Bayrampaşa'da bir çorbacıda para kazanmaya çalışan İbrahim, SABAH'a konuştu. Türk yetkililere seslenen 29 yaşındaki boksör, "Şampiyon olduğumda ülkem olan Azerbaycan'ın bayrağını açtığım için ben de ailem de baskılara maruz kaldık. İran'da yani Güney Azerbaycan'da yaşayan ailem için endişeleniyorum. Ben Türk'üm, anam Türk, babam Türk. Öz vatanımda, Türkiye'de yaşamak istiyorum. Vatandaşlık başvurusunda bulundum ancak reddedildi. Yetkililerden bana yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
'Özüm Türk, burada yaşamak istiyorum'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz