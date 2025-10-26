’Özüm Türk, burada yaşamak istiyorum’

İRAN'INGüney Azerbaycan eyaletinde ikamet ettiği dönemde milli boksör İbrahim Khodyare, birinci olduğu maçın ardından Azerbaycan bayrağı açtığı için lisans iptali ve 6 ay hapis cezası aldı. Cezası paraya çevrilen şampiyon sporcu, yaklaşık 1 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Bayrampaşa'da bir çorbacıda para kazanmaya çalışan İbrahim, SABAH'a konuştu. Türk yetkililere seslenen 29 yaşındaki boksör,Ben Türk'üm, anam Türk, babam Türk. Öz vatanımda, Türkiye'de yaşamak istiyorum. Vatandaşlık başvurusunda bulundum ancak reddedildi. Yetkililerden bana yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.